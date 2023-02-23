國民黨台北市議員徐巧芯喊出「世代交替」，並宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，引發爭議。費鴻泰昨(22)日表示，他對於選民服務有熱忱，並強調在地方上扎根很深，「大部分的里長都支持我」。

費鴻泰昨接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時，被問及自認有什麼比徐巧芯更優秀、更專業？認為自己更值得留在立院的理由為何？費鴻泰表示，對於稅制改革或稅務行政，那麼多年來，沒有一個立委超過他。至於地方扎根部分，費鴻泰說這些年來競競業業做好該做的事，「你去問大部分里長，我吹吹牛好了，大部分的里長都支持我」。

對於捷運信義線東延段將於今年年底會完工，明年會通車一事，費鴻泰表示，光這件事他從91年當北市副議長時，就要求做環評，光這項選民服務，他努力快20年才把它完成，「我是有熱忱的」。

至於徐巧芯稱已經準備好挑戰許淑華，且認為只有她能贏許淑華一事，費鴻泰則提及，2020總統大選時，蔡英文拿到817萬票情況下，而他在立委選舉贏了許淑華，費強調「很多民進黨支持者是投我的」。