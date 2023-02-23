從5G、B5G邁向6G發展，各國紛紛勾勒未來通訊情境與技術需求，包含因應元宇宙發展需要的5G獨立組網、整合邊緣運算、資安等技術，以及邁向淨零碳排的計畫。透過簽署MOU，遠傳與愛立信將持續發展5G獨立組網(Standalone, SA)架構下的端到端(End-to-end，E2E)網路切片應用，包含智慧警政、智慧醫療等垂直場域，同時結合遠傳「5G元宇宙加速器」新創夥伴的能量，展開5G Advanced下一代技術標準合作，以5G SA網路切片加速推動元宇宙沈浸式體驗應用。

在網路營運方面，雙方將持續以AI優化網路表現、能源效率，運用AI預測網路流量變化、動態調節能耗，並強化網路韌性，打造兼具優異用戶體驗、智慧節能的5G網路。此外，遠傳與愛立信將攜手探索網路開放API領域，例如透過位置和服務品質API，與愛立信全球超過百萬名開發者社群合作，利用全球API具開放、直覺與可編程的特色，開發者社群能夠針對任何5G網路支援設備建立應用程式，打造創新的消費端與企業端應用服務，為遠傳新經濟注入成長動能，充分發揮5G潛能。

遠傳總經理井琪表示，5G已成為全球產業大規模商業轉型和數位化的關鍵推手，各界也紛紛勾勒未來通訊情境的新面貌。遠傳超前部署，長期投入5G各項創新技術、應用與網路研發。這次與愛立信簽署「B5G AI創新應用與永續網路MOU」，攜手推動5G邁向下一進程。期待透過愛立信領先全球的網路技術，結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗與遠傳「5G元宇宙加速器」生態圈能量，率先布局下一世代的多元應用場景。

台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信與遠傳長期攜手合作，創下許多5G里程碑。包含2021年攜手完成全球首次5G動態網路切片測試，開啟5G網路切片新紀元。未來將持續透過5G Advanced技術合作，以SA網路切片釋放5G潛能，同時以AI打造智慧節能網路，為台灣市場提供高品質、具韌性的優質5G服務，達成淨零排放目標。