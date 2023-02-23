去年3月31日新法施行起，北市交通事件裁決所已累計公布酒駕累犯名單20次，累計217名，分析年齡分布主要為30到59歲青壯年居多，占82％。交通局推估民眾可能前一天聚會完，隔天以為酒退，結果其實還有酒精存在，對早上宿醉比較輕忽。

裁決所表示，自去年3月31日新法施行起，已累計公布酒駕累犯名單20次，累計217名，其中男性占98％為大宗；年齡分布主要為30到59歲青壯年居多，占82％，又以40到49歲33％最多；駕駛機車占56％。外縣市民眾遭警方取締近7成，攔停時段主要分布在上午時段（6時到12時）94件、占43％，下午時段（12時到18時）51件、占24％次之，裁決所將提供累犯酒駕違規時段予警方供執法參考。

對於酒駕名單人數沒有顯著下降，交通局長謝銘鴻指出，時間拉長下，只要喝酒就變成累犯，一般民眾酒駕修法後理論上應預期下降，但累犯計算，只要再酒駕一次就是累犯，但必須追究為什麼民眾敢嘗試這一次，其實酒駕罰則不是只有罰款，包括車輛都被吊扣，要讓民眾知道嚴重性，第二可能有酒癮，要與衛生醫院單位繼續研究。

謝銘鴻呼籲，通常以中壯年居多，應該都還是上班族，可能上班族前一天晚上聚會完，隔天以為酒退，結果其實還有酒精存在，對早上宿醉比較輕忽，每個人體質不同，恐是代謝不好，或是飲酒過量，但還是有殘存的酒精，造成所謂的累犯，呼籲民眾勿有投機心理。

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