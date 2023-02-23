國民黨立委林為洲表示，民進黨團總召柯建銘親自拜訪，拉票正在坐月子的吳欣盈，並讓出教育委員會1席召委讓民眾黨擔任，他質疑背後必定有詭，這個是前所未見。（本報資料照片）

立法院今舉辦8常設委員會召委選舉，由於民進黨團與民眾黨團合作，最終社福衛環委員會經投票結果，民進黨立委邱泰源、吳玉琴皆獲得5票，替民進黨團拿下2席召委席次。對於民眾黨在投票前轉與民進黨合作，林為洲感到相當「傻眼」。

投票前，國民黨立委林為洲表示，民進黨團總召柯建銘親自拜訪，拉票正在坐月子的吳欣盈，並讓出教育委員會1席召委讓民眾黨擔任，他質疑背後必定有鬼，這個是前所未見。

林為洲批評，為吳欣盈這一票勉強出來投，讓國民黨沒有召委，民進黨團甚至願意親自去拜訪，並願意讓出教育委員會召委1席，「這個是前所未見」，還動用柯總召親自到家拜訪拉票，這他也從來沒聽過，背後必定有詭。

林為洲表示，未來藍白互信恐怕蕩然無存；另外，由於綠白策略性合作，民進黨在教育文化委員會，投給民眾黨立委張其祿，讓張其祿和國民黨的萬美玲同票數，抽籤決勝負，最終由張其祿獲勝。