行政院拍定疫後強化經濟與全民共享經濟規畫，北北基桃1200月票即將成真，新北市交通局指出，基北北桃四市交通局已積極籌備1200通勤月票補助方案，以減輕通勤族群交通負擔，也呼籲中央申請作業辦法盡速公布，並規畫長期財源；至於行政院提出針對台鐵及國道客運等跨區城際交通運具補助，建議中央權管運具如台鐵、公路客運及桃園捷運由中央全額補助。

新北市交通局長鍾鳴時說，目前使用雙北1280月票最高約34萬張，推出全方位生活圈1200月票，預估購買人數最高恐約76萬張，推估總補貼金額達81億元以上。基北北桃在雙北1280定期票基礎上，系統修改較為容易，希望中央也加快台鐵票證建置，在基北北桃生活圈內，率先實施1200月票方案。

鍾鳴時補充，目前行政院提出針對台鐵及國道客運等跨區城際交通運具，中央補助9成、地方負擔1成，區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都中央補助5成，六都以外中央補助7成5，與4市的期待尚有落差，建議中央權管運具台鐵、公路客運及桃園捷運部分由中央全額補助，並呼籲中央應多考量各地方政府財政差異，給予縣市級政府足夠的補助，以免造成地方財政沉重負擔。

鍾鳴時強調，公共運輸發展需要長期維續，3年為期實在太短，建議中央應編列長期預算支應，永續推動公共運輸月票政策，並因應生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，在公共運輸駕駛人力、車輛設備等資源隨需求檢討，並給予業者更多協助減輕負擔，以維持公共運輸最佳服務品質。