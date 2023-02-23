為了推動花蓮地區精密機械加工人才培育，花蓮高工近年積極的爭取與規劃，於111年建置完成勞動部認證核可的CNC銑床乙級檢定場所，112年度第1梯次全國技能檢定術科測試正式啟用，成為花蓮區設備最新的CNC銑床檢定場所，而花工學子紮實的技能養成，方得全數順利通過檢定。

CNC即是電腦數值控制（Computer Numerical Control）工具機的簡稱，CNC加工機由電腦及各種加工機具構成，是利用數位信號操作系統來控制加工零件生產的製程設備。要進行CNC加工必須從電腦輔助設計製圖開始，繪製加工零件的2D及3D圖形，再由電腦輔助製造加工設定後，轉出工具機自動化所用的程式，此程式稱為G-Code，再把程式輸入電腦中，使電腦能確實清楚所有切削加工的程序及工件最終尺寸，便能依據輸入數值執行所有加工。簡單來說，以往必須透過車床、銑床、磨床等不同機具，且高度依賴機械加工人員才能完成的工作，現在只要一部CNC加工機就能自動化加工完成零件，並能符合現代工業精密度的要求。目前CNC加工的應用範圍廣泛，小至螺絲螺帽，精密至汽車或航太工業等零件，甚至生醫、能源、紡織等行業，都開始導入CNC的製程，因此產業界對CNC需才孔亟。

機械科主任黃發斌說明，精密製造將是迎向未來工業4.0相當關鍵的要素，為符合現代化製造加工程序，本校機械科建置6台價值近千萬之CNC銑床，推動數位製造轉型，培養優秀機械專業人才，並能使學生考取相關乙級技術士證照，為升學、就業加值。本次參加檢定通過的洪凱翔、林瑀宸兩位同學，想學CNC是因為加工過程比傳統機械加工輕鬆，再加上到校宣導產學攜手的廠商也強調CNC在生產線上的重要性，所以覺得自己非常幸運，學校有專業國手教師指導，假日陪伴同學做術科練習，有紮實的練習又可以在熟悉的環境考照，更能穩定發揮，順利考取證照。

校長黃鴻穎表示花蓮高工看到產業趨勢脈動，設置CNC銑床乙級檢定場，結合產業界資源成立智慧機械人才培育中心，種種努力都是為了讓花蓮的孩子，能夠享受更豐富的教學資源，並且接軌產業技能，同時弭平產學落差，可以成為職場上的「即戰力」，有智慧加工的基礎，將來無論升學或就業，相信孩子未來的路途會更加寬廣。