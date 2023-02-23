行政院會今日拍板通過3800億特別預算，針對未來預算剩餘要如何運用，是否會繼續撥補勞保一事，行政院長陳建仁肯定這是好的方案，他也與勞動部達成共識，未來將持續挹注勞保跟提高撥補金額。

陳建仁指出，3800億預算若執行後有剩餘，按規定將撥回國庫，政府將做最好的照顧，比如撥補勞保就是好的方案，畢竟勞保關係到1000萬名勞工權益，甚至是退休後權益；主計長朱澤民也說，經費結餘繳回國庫後，未來2024年編列總預算就可以運用這筆錢，勞保有確實需要就會撥補勞保。

過去身為年金改革召集人的陳建仁，他指出，勞保改革當時有研議幾個方向，首先是增加保費，接著是延長計算時間，但討論過程中資方跟勞方有很多意見，目前還在蒐集中，但勞保改革中一個特別重要的觀念，就是政府撥補，而勞保成立後政府都未撥補，直到年改開始才有撥補情形。

陳建仁說，這幾年加上特別預算挹注，到今年勞保將撥補達1470億，未來撥補是必要工作，政府如何讓勞保基金未來投資報酬率增加，也是可以再加強的地方。勞保制度也需要更深入跟嚴謹的研議，希望勞保現金水平可以維持在8000億，期待透過新制、政府撥補，讓勞保更加健全，世世代代領得到，長長久久領到老。

勞動部長許銘春補充，在外國年金改革的經驗中，政府撥補是很重要的因應措施，台灣社會也有共識，國內2020年起逐年從200億、220億、300億，到今年撥補450億，會在今天撥入，而特別預算框了300億，現在總計1470億。

許銘春說，政府撥補要維持勞保基金的固定安全水位，目前抓在8000億，去年因全球金融市場波動，勞保基金虧損500多億，1月又回來280幾億，水位回到7800億。她認為，此事要非常審慎處理，因為牽涉60萬投保單位跟1000萬的勞工，目前政院與勞動部有共識，會持續挹注跟提高撥補。