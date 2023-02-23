台北市YouBike站點數已達1251站，密度全國最高，今年度全年租借量突破3400萬人次，創下歷史新高，今年12月底前將全市所有YouBike停車柱導引槽加裝省力彈片，讓民眾借還車更省力。另外，自今年3月1日開放愛心卡點數可支付YouBike租借費用。

台北市專屬！3／1起愛心卡點數可支付YouBike

為鼓勵身心障礙者使用綠色運具外出社會參與，由台北市身心障礙者權益保障推動小組委員提案討論，經北市交通局與社會局共同評估後，自今年3月1日開放愛心卡點數可支付YouBike租借費用。

交通局說，凡持北市核發的有效愛心卡於北市YouBike場站租借，且於雙北地區場站還車，即可使用愛心卡點數支付租借費用，扣點方式1點為1元，依YouBike收費方式扣點，提醒市民朋友使用愛心卡租借YouBike前，先確認剩餘點數，扣款時若點數不足全額扣數，將以現金扣除該次騎乘費用。

交通局指出，YouBike2.0車身較重，有民眾反映不易取車及還車，經與微笑單車公司研議後於停車柱導引槽加裝省力彈片，並於111年12月擇定租借量較大之「仁愛延吉街口」、「市府松壽路口」及「捷運公館站（3號出口）」等3站試辦，試辦結果再無接獲反映不易取車及還車問題，爰規畫擴大至全市所有站點並於今年底逐步優化完成。