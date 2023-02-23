大學學測放榜，國立嘉義女中4科合計，59級分2位，58級分2位、57級分學生3位、55級分8位、54級分12位，4科合計成績達頂標占全校6分之1，全校達前標約3成，校方分析，今年嘉女錄取頂尖大學學生數可望有大幅突破。

嘉女表示，今年參加大學學科能力測驗共有527位普通科學生，在新式考招、整體難度提高情況下，學生仍積極努力、維持精彩表現，除國英為全數學生均報考外，選考數學A為394人、數學B為357人、社會為392人、自然為310人，各單科表現均相當亮眼，五標均較全台數據超前許多。

嘉女指出，國文全校6成超越前標、9成3超越均標；英文科全校8成超過均標；社會、自然近8成超過均標；數學A、B也都是近7成同學超越均標分數，若依今年考生數量及相關預測數據，加上志願選填策略，可望在錄取各頂大數量會有大幅突破。

嘉女表示，身為嘉義地區唯一新課綱，普通高中、學術資優及舞蹈藝才全方位前導學校，在各項新課綱準備工作均超前規畫，開學之初就舉辦新式升學所需「學習歷程自述、多元表現綜整心得反思，及學習歷程檔案」等相關準備說明會，並著手進行相關規畫與因應，展開各項學生升學輔導工作，加強學生面試輔導及資料蒐集等，以協助學生適性志願選填及志願輔導，期讓學生適性錄取理想大學，亦在頂尖大學錄取數量上更創佳績。