北投分局竹子湖派出所員警日前巡邏經轄內觀光景點時，遇到民眾在路邊不停地向警方揮手，員警下車查看發現，該民眾駕駛車輛不慎駛入泥濘無法動彈，遂協助鋪樹枝及推車脫困，民眾對警方熱心協助非常感激。

北投分局竹子湖派出所警員張建明，於日前擔服12時至14時巡邏勤務，於13時許巡經轄內黑森林觀光景點時，遇一民眾在路旁不停向警方揮手，下車查看時民眾表示夫妻倆上陽明山遊玩，卻不慎駛入泥地，導致車輛動彈不得，因年邁無法自行推車，且由於山上收訊不佳，兩人撥打近一小時電話向友人求助均無人回應，遂向警方求助，張員環顧四周發現地面有許多殘枝，便撿拾路旁樹枝鋪在汽車輪胎下，鋪好後便請民眾輕催油門，同時在後方幫忙推車，成功讓汽車順利駛出泥濘，民眾對警方熱心協助非常感激，返家後再次主動致電派出所向張員報平安及表達感謝之意。

北投分局表示警察除了維護治安、交通順暢，亦會主動發現需要協助與服務的民眾，適時的提供幫忙也呼籲民眾如有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。