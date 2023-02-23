載兒闖紅燈遭正義哥按喇叭，騎士竟攔車嗆「故意的嗎？」。

40歲吳姓男子日前騎機車由太平路往中興路方向行駛，經太平路與太平17街口違規闖紅燈，遭在路口欲左轉的32歲翁男子發現按鳴喇叭示意，未料吳男竟怒而攔車還對翁男嗆說「你是故意的嗎？」警方獲報到場，釐清事情經過後吳男也向翁男道歉，警方也對其違規行為開出罰單。

吳男騎機車由太平路往中興路方向行駛，行經太平路與太平17街口違規闖紅燈，當時翁男於太平17街口綠燈欲左轉，見狀按鳴喇叭示意吳男行車違規，吳男不滿遭按鳴喇叭，竟直接將車停在路口攔車要翁男下車，倆人也發生口角。

太平分局太平派出所員警獲報到場，吳男說，翁男按喇叭是在挑釁他，才會上前攔車理論。而翁男則表示，因見對方闖紅燈認為很危險，才按鳴喇叭提醒。倆人經帶返派出所後，闖紅燈之吳男事後為其行為向翁男道歉。

而太平分局也針對吳男違反道路交通管理處罰條例第53條1項「闖紅燈」及第43條第1項第4款「車輛於行駛中任意驟然減速或停於車道等」部分，依法掣單舉發。

太平警分局也呼籲民眾如遇到行車糾紛，應冷靜及理性應對，並報警處理，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸。