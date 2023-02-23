力麗馬告生態園區自然生態豐富，擁有全台最大闊葉林與檜木神木園。(力麗觀光提供)

「住馬告遊武陵 賞櫻一日遊」方案，旅客可入住棲蘭山莊或明池山莊再轉往武陵賞櫻。(力麗觀光提供)

明池被稱為「北橫明珠」，湖光山色雲霧飄渺，四季都有不同美景。(力麗觀光提供)

防疫政策逐步鬆綁，春暖花開的季節，國旅熱度逐漸提高，不少民眾著手規劃春遊賞花行程。位於宜蘭縣大同鄉的力麗馬告生態園區，自然生態豐富，是全台最大闊葉林與檜木神木園，擁有超過365種動物與231種以上的植物，環境幽美空氣純淨，適合闔家出遊。正值春櫻綻放之際，馬告生態園區推出多款旅宿方案，提供旅客賞櫻、泡湯與森林浴等多重體驗。

力麗馬告生態園區包含三大區域，分別是擁有天然闊葉森林和療癒溫泉的棲蘭森林遊樂區、有高山湖泊和豐富生態景觀的明池森林遊樂區，以及擁有亞洲最大神木群聚落的神木園區。園區周圍山巒青翠，風光明媚，每年總吸引大票熱愛大自然的旅客造訪，親近大自然享受芬多精的洗禮。

武陵櫻花季 賞櫻一日遊

武陵農場每到春季櫻花盛開，花海繽紛讓遊客趨之若鶩，往往造成武陵農場一床難求的盛況。馬告生態園區特別規劃「住馬告遊武陵 賞櫻一日遊」，旅客可入住棲蘭山莊或明池山莊再轉往武陵賞櫻，園區旅客可預購，賞櫻行程含午餐，每人1500元，6人即可成行，未滿6人可補足差額後成行；另可選擇包車一日遊，9人座休旅車每車費用12000元。該專案至2月28日止。

鳩之澤泡湯 送鬆自由行

初春時分仍有些春寒料峭，許多民眾喜歡泡湯祛寒，即日起至3月31日，馬告生態園區推出「鳩之澤泡湯」專案。官網預訂入住棲蘭山莊或明池山莊，一泊一食優惠價3872元起，加贈鳩之澤溫泉午後泡湯券，太平山停車費及門票需自付。旅客可於指定時間進入鳩之澤，悠閒享受溫泉洗禮。如果不想自行開車前往，可提前3日加購接駁車服務，加購價每位100元。

生態神木園 大口森呼吸

馬告神木園擁有亞洲最大檜木林場，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立，加上宜蘭降雨頻繁，時常起霧，雲霧縹緲宛如人間仙境。園區內神木則是根據樹齡結合歷史年代，以對應的人物命名，如孔子、歐陽修、武則天等，充滿巧思創意。在專業生態老師的帶領下進入神木園區，有趣又精彩的解說讓旅程寓教於樂。即日起至4月30日，每日限量推出5組神木園住房專案，雙人成行僅需4499元，含入住棲蘭山莊或明池山莊雙人房一晚、隔日早餐兩客、森林遊客園門票兩張及神木園雙人導覽行程。