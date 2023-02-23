台股一掃昨（22日）下跌超過百點的陰霾，今（23日）開高走高，早盤上漲近百點，盤中買方持續進場，刺激股價繼續上衝，一度漲逾200點，終場大漲196.64點，收在15615.41點，成交值為2491.26億，台積電強彈11元，收在518元。

立法院21日三讀通過疫後特別條例，行政院今拍板特別預算，10大項補助項目編列3787億預算，保留13億作為預備金，9大部會經費額度也出爐，目的是要強化疫後經濟與社會韌性。其中普發6千元現金預計2月完成系統開發，3月進行測試，估算要等到4月才會發放。

此外，聯準會周三公布會議紀要顯示，與擔心經濟衰退相比，聯準會更擔心通膨飆升的風險，傾向支持進一步升息，但幾乎所有官員都支持升息1碼，僅有少數人傾向升息2碼。

官員鷹中帶鴿，市場持續呈現觀望態度，美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌84.50點（或0.26%）至33045.09點，那斯達克指數小漲14.77點（或0.13%）至11507.07點，標普500指數挫低6.29點（或0.16%）至3991.05點，費城半導體下跌13.87點（或0.48%）至2892.39點。