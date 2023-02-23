東京消防廳3名教官今至汐止區保長坑訓練中心與新北消防第六大隊交流。（新北市消防局提供）

新北市消防局與東京消防廳有多項有跨國合作，本月16日邀請東京消防廳3名教官來新北市進行為期3周指導授課與技術交流，由第2本部救助機動部隊部隊長榊原康之消防司令擔任帶隊官。日本3位教官今（23）日到汐止區保長坑訓練中心與第六救災救護大隊消防戰技交流，除了向日本教官介紹轄內狀況，同時也藉此機會特別針對SCBA及局限空間救援等作業分享彼此經驗，希望透過這次的交流提升技術，持續守護人民安全。

汐止區保長坑訓練中心設置「空氣呼吸器訓練場」及「立體鐵籠侷限空間訓練室」，設有橫坑、立坑及搜索室等，依循環式樓梯、拉力器、跑步機、腳踏車4種運動來模擬火場作業方式，尤其在搜索室部分採活動式牆，仿照一般住宅建築物內部隔間及可變化的格局，讓消防人員可以在不確定的空間內進行搜索訓練。

第六大隊大隊長莊渝淵表示，我國消防工作早年深受日式消防風格影響，就消防安全設備設置標準為例，其大部分基礎正是來自日本消防相關法規，因此台日消防交流較其他公務領域更具意義。新北市消防局致力與東京消防廳進行各式搶救活動交流與學習，希望透過各項交流讓本局同仁能夠更吸取對方的優點，精進自己技術。