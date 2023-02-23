物價通膨上漲，公車業者營運成本也大幅增加，紛出現減班減路線導致民眾搭車權益受損，為此「新竹市區汽車客運審議委員會」近日特別通過新竹市公車合理營運成本自3月1日起，由每公里46.666元，調漲5.5元至52.174元，但調漲金額由市府吸收，使用者票價等不受影響。

市長高虹安表示，公共運輸經營不易，必須透過政府輔導與補貼、業者永續經營與民眾支持，才能創造良好的大眾運輸環境，業者面臨經營困境，市府勇於承擔，提高合理營運成本及編列預算，與業者共體時艱、度過難關。

交通處長倪茂榮表示，因疫情、原物料上漲、1例1休等因素，業者經營越來越困難，桃竹竹苗合計超過70條路線營運受影響，嚴重影響民眾搭車權益。

另因疫情影響加速改變民眾飲食與消費方式，使外送業與貨運業興起，加上公車司機工作時間長，壓力大，薪資又不高，駕駛員陸續出現離、轉職，造成駕駛荒與人力調度困難狀況，使業者有車無人，只能減班砍線，為確保業者持續經營，市府去年已提供市區公車駕駛員每月4000元、業者5000元紓困補助。

此外，市府也在去年陸續拜訪5家市區客運業者，除與業者保持良好溝通管道也了解經營動向，確保路線正常營運；另外，也蒐集其他縣市去年合理營運成本及補貼機制，以雙北為例，每車公里合理營運成本已調高至66元。

倪茂榮指出，竹市已4年未檢討業者營運成本，確實有檢討必要性，因此在今年1月委託專業顧問公司檢討合理營運成本，並就油價、物價、薪資等上漲幅度計算，每公里合理營運成本由46.666元調整成52.174元，並在2月20日經「新竹市區汽車客運審議委員會」審議通過，同時將於3月1日起公告實施，以確保市區客運路權在2月28日到期後，於3月1日得以接續營運。

整體預估經費將增加1377萬元，由市府編列預算補貼客運業者，同時也將與業者協商提高駕駛員薪資，留住司機也逐步恢復因疫情減班的路線，確保民眾搭車權益。

交通處表示，此次合理營運成本採分階段方式調整，第1階段就實際油價、薪資與平均物價指數保守估計為52.174元，後續將蒐集竹市5家業者近3至5年的18項成本資料分析，計算出較符合實際狀況的營運成本，創造政府、業者、民眾三贏的公共運輸環境。