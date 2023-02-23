香港女星鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，能歌善舞的她也跨足電影及戲劇圈，表現優異。然而，剛憑電影《流水落花》榮獲香港電影評論學會最佳女演員獎的她，卻在社群平台上曬出一張背部疑似經過刮痧的「血痕」照，讓粉絲看了相當心疼。

鄭秀文出道多年曾推出無數的熱門專輯，跨足電影也獲得最佳女演員獎的肯定，事業可說是成就非凡。然而，成名許久的她，背後也付出相當多的辛勞，昨(22)日她在IG上更新一連串的限時動態，除了多張活動照外，其中一則秀出自己半裸的背部照，只見畫面中，背部滿是刮痧後鮮紅色的痕跡，更以紅字寫下：「Tired.」，配上她消瘦的身材，讓粉絲看了相當心疼。

此外，鄭秀文曬出限時動態不久後，也更新一篇貼文，曬出與《流水落花》導演賈勝楓及演員陸駿光的合照。而粉絲們對此也紛紛留言鼓勵：「你和同團隊的努力，我們都能看見」、「會繼續支持」、「加油，支持流水落花！」

事實上，據《鏡周刊》報導，鄭秀文近日不僅搭機去外地工作，還通宵開工，緊接著又在18號現身澳門參加商演，隔天還到梁詠琪的演唱會擔任嘉賓，結束後，還在各地跑《流水落花》的宣傳，滿滿的行程不外乎她50歲的身體無法負荷，需要以刮痧應付未來的工作。