新北市交通局積極籌備1200元通勤月票方案 滿足民眾各項公共運輸需求。 圖/新北市政府提供

行政院今日拍板基北北桃單一票價1200元月票，基北北桃四市交通局已積極籌備1200通勤月票補助方案，以減輕通勤族群交通負擔，新北市交通局同時也呼籲中央申請作業辦法儘速公布，並長期規劃財源，以利公共運輸長期發展。

基北北桃四市於今（112）年1月份已共同召集產、官、學專家學者密切研商，並於2月11日正式成立「基北北桃公共運輸發展平臺」，共同研訂公共運輸月票推動方向與作法，四市於2月20日函交通部公路總局提出基北北桃月票規劃涵蓋國道公路客運、臺鐵、桃捷與雙北捷運(含輕軌)、公車、公共自行車、藍色公路(含渡輪)等公共運輸運具，讓生活圈各種需求族群都可以來使用，實現人民期待。

新北市交通局長鍾鳴時說，目前使用雙北1280月票最高約34萬，推出全方位生活圈1200元月票，預估購買人數最高恐約76萬張，推估總補貼金額達81億元以上。基北北桃在雙北1280定期票基礎上，系統修改較為容易，希望中央也加快台鐵票證建置，在基北北桃生活圈內，率先實施1200元月票方案。

鍾鳴時補充，目前行政院提出針對台鐵及國道客運等跨區城際交通運具，中央補助9成、地方負擔1成，至於區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都中央補助5成，六都以外中央補助7成5，與4市的期待尚有落差，建議中央權管運具(臺鐵、公路客運)及桃園捷運部分由中央全額補助，並呼籲中央應多考量各地方政府財政差異，給予縣市級政府足夠的補助，以免造成地方財政沉重負擔。

鍾鳴時並強調，公共運輸發展需要長期維續，3年為期實在太短，建議中央應編列長期預算支應，永續推動公共運輸月票政策，並因應生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，在公共運輸駕駛人力、車輛設備等資源隨需求檢討，並給予業者更多協助減輕負擔，以維持公共運輸最佳服務品質。