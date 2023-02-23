行政院長陳建仁。（黃婉婷攝）

經濟部將在3月召開電價費率審議委員會，外界盛傳電價將上漲3成，工商業將首當其衝，行政院長陳建仁23日表示，過去兩年台電為了穩定物價，在全世界燃料都上升的情況下，讓電價保持合理價位，因此特別挹注台電500億，再加上編列1500億增資，有2000億經費，希望能使電費維持在合理價位。

行政院會今日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，其中經濟部編列817億，500億撥補台電、145億中小型事業貸款融資保證與利息補貼、110億輔導製造業低碳化與智慧化研發補助、23億完善產業基礎設施、13億推動商業服務業低碳化與智慧化、11億輔導中小企業運用智慧科技拓銷等。

陳建仁在特別預算致詞時提到，針對各界關心電費是否調漲，他說，台電過去2年為了穩定物價，在全世界燃料價格上升情況下，政府讓電價保持在合理價位，因此台電經費上有所欠缺，才會從特別預算中挹注500億，加上原本編列1500億增資，一共2000億經費，期望據此使電費維持在合理價位，意在穩定民生物價。

行政院副院長鄭文燦也提到，3800億特別預算4大目標為溫暖的照顧、堅韌的復原，希望在疫後的台灣，可以在復原的道路上走得更平穩，更有力量。他提到，台電除了挹注500億外，另有年度預算1500億挹注，即便台電虧損比這個大，但可讓油價、電價落在合理範圍內，目的是希望平穩物價，對疫後復原有幫助。