考試院今院會議，保訓會以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練辦理成果」專題報告。由於飛躍方案職務見習暨短期蹲點的業師陽盛陰衰，包括鼎泰豐楊董事長紀華等9位各領域董事長，清一色都是男性；考試院長黃榮村表示，希望未來有女性領導者加入業師行列，投入培育高階文官的重要工作，。

保訓會主委郝培芝表示，這次首次辦理短期蹲點制度，至國內「六大核心戰略產業」進行跨域學習，與民間企業深度交流，讓政府政策更接地氣、更符合人民需求；也落實雙語政策新增「全球移動力人才培養系列課程」，提升高階文官國際溝通能力，並與英國文官學院及芬蘭公共管理學院創新合作，以線上培訓模式開啟後疫情時代培訓的新頁章。

郝培芝說，飛躍方案職務見習暨短期蹲點的業師計有崇越集團郭董事長智輝、聯合再生能源公司洪董事長傳獻、中華航空公司謝董事長世謙、中華電信股份有限公司謝董事長繼茂、中華民國對外貿易發展協會黃董事長志芳、鼎泰豐楊董事長紀華、臺灣金融科技公司王董事長可言，及時任國家衛生研究院梁院長賡義與桃園機場捷運公司劉董事長坤億9位。

她說，受訓人員可以近身觀察學習大師典範，跨域學習的機會彌足珍貴。本次更首度結合短期蹲點，安排實際參與民間企業的實務運作，第一手瞭解產業需求與趨勢，期待民眾對政府的施政越來越有感。

郝培芝表示，因應疫情影響，首次將國外研習以線上方式辦理，課程安排更勝以往，不僅議題內容扣合我國政策發展需要，更邀請重量級講座進行經驗分享，透過案例實作分享，梳理棘手問題解決之道。此外，創新安排跨國論壇，由英國及芬蘭分別邀集新加坡、愛沙尼亞、芬蘭、日本等各國專家，討論高齡化與數位治理的相應政策，讓高階文官可快速擷取各國競爭優勢，有效提升眼界及格局。

黃榮村在會中表示，政府需要一流人才，高階文官也要對國家抱持著高度的熱情與使命感。國外研習持續和英國、芬蘭合作外，可考量借鏡學習和我國背景相似的其他國家。保訓會則會針對相關意見進行研議，秉持與時俱進、求新求變的精神，規劃更優質的高階訓練內涵，選訓高潛力人才。