台積電今天股價大漲超過2％，市場研判，外資今天應又回頭加碼台積電，是帶動其股價大漲的功臣，隨著台積電強彈，半導體股全面反攻，上市半導體股大漲2.4％～2.5％之間，上櫃半導體漲幅更直逼3％。

上市半導體股包括威盛、十銓、穎崴 、創意等，今天齊步攻上漲停，上櫃半導體股昇佳電子、凌陽創新也聯袂奔上漲停；另愛普*、世芯-KY、祥碩、來頡、晶相光、晶心科、聯傑、力旺、信驊、M31、合邦、譜瑞-KY、巨有科技等，至午盤過後都維持上漲半根漲停以上。