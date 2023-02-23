台積電今天股價大漲超過2％，市場研判，外資今天應又回頭加碼台積電，是帶動其股價大漲的功臣，隨著台積電強彈，半導體股全面反攻，上市半導體股大漲2.4％～2.5％之間，上櫃半導體漲幅更直逼3％。
上市半導體股包括威盛、十銓、穎崴 、創意等，今天齊步攻上漲停，上櫃半導體股昇佳電子、凌陽創新也聯袂奔上漲停；另愛普*、世芯-KY、祥碩、來頡、晶相光、晶心科、聯傑、力旺、信驊、M31、合邦、譜瑞-KY、巨有科技等，至午盤過後都維持上漲半根漲停以上。
伴隨美股科技股昨天止跌回穩，台股今（23）日揮別昨天外資大賣超122億元的陰霾，台積電（2330）不理ADR昨天小跌0.92％，今天台股開盤後台積電一路攻堅，一早攻堅至521元大漲13元，台股加權指數再度站上15,600點大漲超過200點，成交值也明顯放大，至上午12點過後已達1,900億元。
台積電今天股價大漲超過2％，市場研判，外資今天應又回頭加碼台積電，是帶動其股價大漲的功臣，隨著台積電強彈，半導體股全面反攻，上市半導體股大漲2.4％～2.5％之間，上櫃半導體漲幅更直逼3％。
上市半導體股包括威盛、十銓、穎崴 、創意等，今天齊步攻上漲停，上櫃半導體股昇佳電子、凌陽創新也聯袂奔上漲停；另愛普*、世芯-KY、祥碩、來頡、晶相光、晶心科、聯傑、力旺、信驊、M31、合邦、譜瑞-KY、巨有科技等，至午盤過後都維持上漲半根漲停以上。
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