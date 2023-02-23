塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，血型A、B、O、AB的女性在走入婚姻後的性格，其中AB型的女生一旦成為人妻，便願意無條件為老公付出，十分重視家庭，當老公受挫折時，也會用盡方法給對方溫暖，讓先生再次振作。

▍血型A人妻

A型老婆頭腦聰明、思緒清晰，總能把家務事打理妥當，且能兼顧工作，讓老公拚事業無後顧之憂，加上理解男人的心思，因此鮮少做出無理取鬧的行為，但A型老婆的較缺安全感，因此老公平時要多關心對方，不管是聊工作或心情都好，最重要是讓太太有被愛、關注的感覺，婚姻生活才能保持下去。

▍血型B人妻

B型老婆十分重視老公看法與感覺，正所謂女為悅己者容，為了不讓自己成為黃臉婆，她們每天都會花時間努力打扮，呈現最好的一面給對方，因此老公應時常把讚美的話掛在嘴邊，讓太太覺得付出沒有白費，讓夫妻感情保溫。

▍血型AB人妻

AB型女一旦嫁為人妻，便願意無條件為老公付出，十分重視家庭，一心想成為伴侶的避風港，當老公在事業上受到挫折，或身心疲憊在外忙碌一整天，回到家後，AB型老婆肯定用盡方法給予對方溫暖，希望老公能再次振作，所以在平凡無奇的日子裡，先生能偶爾送小禮物給對方驚喜，肯定能讓婚姻生活加分。

▍血型O人妻

O型老婆面對家庭、老公十分忠誠，且了解認男人的虛榮心絕不能被破壞，因此在外頭會給對方做足面子，不讓他們在外難看，即使有任何怨言都會獨自吞下，更棒的是，生氣也會很快消氣；兩人相處上，O型老婆較會做出讓步的舉動，所以老公要對太太多點耐心與主動關懷，偶爾親自下廚，老婆絕對會溫暖在心、加倍回報。