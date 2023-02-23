該電動車新創公司原本就苦於應付供應鏈和物流問題，且交車表現一直不見起色，在利率不斷攀升和通膨飆漲之際，現在更面臨特斯拉大降價掀起價格戰導致客源流失的衝擊。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，與一年前相比，競爭更加激烈了，現在有更多電動車賣得比Lucid Air便宜。此外，Lucid的客戶得等待這麼長時間才能取車，這可能讓客戶很不滿。

Lucid去年第四季營收從前年同期的2640萬美元大增至2.577億美元，但不及市場預期的3.026億美元。

淨損為4.726億美元、相當於每股虧損28美分，較前一年同期的淨損10.5億美元、每股虧損64美分大幅收窄，並小於市場預期的每股虧損41美分。

該公司去年只交付4,369輛車，遠低於其全年產量7,180輛。

Lucid去年12月籌得15.2億美元，截至第四季底現金餘額為17.4 億美元，高於第三季底的12.6億美元。

該公司預估今年產量介於10,000～14,000輛，遠不及分析師平均預估的21,815輛。

Lucid執行長與分析師Peter Rawlinson在與投資人的電話會議上表示，我們已經克服了使製造業受限的主要瓶頸，但這對我們初步帶動的需求已經造成一些影響，而充滿挑戰的宏觀經濟環境加劇了這個情況。

隨著消費者荷包縮水，特斯拉和福特汽車狂降價，使Rivian Automotive和Lucid等競爭對手在這個瘋狂搶客的產業中處境更加艱難。

Lucid表示，截至2月21日收到逾28,000輛訂單，比上次在去年11月7日公布的數字大減6,000輛訂單。交車約1,900輛，有些訂單被取消，儘管該公司在2月9日，為3月31日前購買某些Air車型提供7,500美元折扣。

財務長Sherry House表示，未來Lucid不會公布季度預訂數據。他並表示，2023年資本支出將介於15億～17.5億美元，較2022年成長40%，但遠低於分析師預期的22.4億美元。

公司表示今年將專注於改善生產和交車，並將致力於降低營運和製造成本。

受到供應鏈問題打擊，Lucid去年將產量預測砍半，全年股價崩跌82%。Lucid背後金主包括沙烏地阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund。