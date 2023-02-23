北市一名賴姓男子去年得知女網友A身體不適，便帶著食物和藥物至A女家中拜訪，未料卻一時難忍小頭慾望，不顧A女的意願，強行性侵對方並射精。一審依強制性交罪，處有期徒刑4年，案經上訴被高等法院駁回，可再上訴。

判決書指出，賴姓男子2020年7月間透過臉書認識A女，同日晚間賴男得知A女身體不舒服，便以替購買食物與藥物為由，前往A女的租屋處拜訪，待A女吃完飯之後，賴男要求留宿遭拒。

豈料，賴男突然伸手撫摸A女的胸部與下體，無視A女表示「不要」並出手推組，賴男仍把A女推在床上，強行脫去A女衣物性侵至射精為止。事後A女報警處理，全案才曝光。

一審審理時，賴男稱與A女發生性行為時2人已經確認關係，當他愛撫A女時也都沒有被拒絕，強調2人是合意性交，但法官勘驗A女證詞，認為A女敘述遭性侵的過程詳盡，前後一致，沒有矛盾或說詞反覆的情況，故不採信賴男說法，依強制性交罪，判處賴男有期徒刑4年。案經上訴高等法院遭駁回，可再上訴。