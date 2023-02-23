繼光香香雞推會員優惠，人氣炸物可免費帶回家。（繼光香香雞提供）

肯德基即起推出「青花椒系列」套餐優惠，連假也能省錢感受香麻爽感。（肯德基提供）

消費滿399元，漢堡王活動期間內免費招待吃華堡。（漢堡王提供）

21世紀新推「避風塘風味炸烤雞系列」，加購可享優惠。（21世紀提供）

必勝客現有「買一送三」活動，外帶外送比薩還能配飲料、人氣副食。（必勝客提供）

228連假將至，速食品牌看好往年長假推優惠都可帶動至少15％以上業績，此次同樣不放過錢潮，包含買一送三、加購好康等，讓民眾不管出遊、宅家都能吃好料省荷包。

繼光香香雞自24日至28日推出持LINE會員購買經典1號（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇）即可免費贈送人氣炸物三選一(青花椰蘿蔔糕／田字薯餅／甜心地瓜球)；另同集團旗下品牌TPLUS茶加自同期間也推出來店出示LINE會員畫面、或提供會員電話號碼，即享「金鳳烏龍拿鐵(L)$65買一送一」優惠，活動全台限量100組。

漢堡王則是25日起連續4天送免費華堡，消費不限品項，只要滿額399元就直接送一個五吋原味華堡（價值134元），額外享受炙燒牛肉排的肉香，品牌笑稱：「就算只是買133個塑膠袋，也招待你吃一個！」

麥當勞於3月14日前使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「1FOR1」，即享4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條或經典美式(冰／熱)加1元多1件優惠。

肯德基常態人氣青花椒系列產品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」與「青花椒香麻脆雞」因其獨特香麻風味受到喜愛，即日起加碼推「青花椒系列」多款超值優惠，不論是可獨享的青花椒漢堡餐（含青花椒咔啦雞腿堡x1、上校雞塊x3、小杯百事可樂x1），或是多人可分享的青花椒炸雞桶餐（含咔啦脆雞x3、原味蛋撻x3、小杯百事可樂x3、青花椒香麻脆雞x3），現省206元。

21世紀即日起推出「避風塘風味炸烤雞系列」，揉合餐廳料理手法與21世紀著名的香草烤雞，將外皮炸得香酥金黃並飽含肉汁，最後淋上嚴選避風塘醬料，撒上在地蒜頭的香酥蒜頭丁，微辣微麻的風味刺激味蕾。避風塘炸烤半雞原價330元，加購價289元；避風塘炸烤雞腿原價145元，加購價129元。

必勝客則推「買一送三」超值優惠，共15款以上大比薩皆可選擇，包含期間限定款、「財圓滾滾金干蝦比薩」及近期正式上市的「法式卡菲海陸大比薩」、「松露海鮮珍珠起司大比薩」都在優惠選項中，28日前只要單點一份大比薩，外帶再贈送一份大比薩（外送贈送小比薩）、1.25L可樂，還免費招待人氣副食2選1包含「旋風肉桂捲(5入)」或「黃金和風鱈魚塊(5入)」。