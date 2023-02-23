根據執委會的說法，研議中的提案涉及總價值超過100億歐元的貿易，包括禁止歐盟從俄羅斯進口瀝青和橡膠，以及禁止歐盟對俄羅斯出口可用於戰場的技術設備或零件。

執委會還希望歐盟27國能更好地追蹤俄羅斯在各國領土上的資產，歐盟希望能利用這些資產，在戰後用於對烏克蘭的重建。然而據了解，一些國家認為，不應該因為沒有正確報告(俄國資產)就遭受罰款。

消息人士指出，歐盟各國的代表將於周四進行更多討論。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，現在進入第十輪制裁行動，歐盟主要目標在加大俄羅斯對戰爭資助的難度，包括將更多俄羅斯銀行切斷與國際SWIFT交換體系的聯繫。

歐盟還可能將與伊朗革命衛隊有關人士列入黑名單，主要是攻擊烏克蘭的無人機，是由他們所製造。

烏克蘭呼籲歐盟進一步的行動；但是包括匈牙利、保加利亞、法國和比利時出現反對聲音，他們認為現在不應該限制與俄國核工業的合作，或停止從俄國進口鑽石。

烏克蘭經濟部長Yulia Svyrydenko在周三表示，希望加強制裁政策，因為戰爭仍在進行中，希望在第十輪方案看到上述制裁行動。