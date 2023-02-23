行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。北市交通局長謝銘鴻表示，北北基桃就定調1200吃到飽方案，功能與1280定期票一樣，其中台鐵系統比較複雜會晚一點上線，呼籲中央長途客運司機荒也要同步解決。

謝銘鴻今上午受訪說，基北北桃就定調1200吃到飽方案，功能與1280定期票一樣，價格降80元，其中台鐵系統比較複雜，且硬體要修正，因此台鐵會晚一點上線，初期會延續用公車、捷運、公共自行車，並將加入長途客運，包含國道、公路客運，範圍擴展到桃園與基隆。

謝銘鴻說，以前1280是由雙北負擔，此案由中央主導，中央願意在經費補助，所有縣市都非常感謝，否則地方財力會有點吃力。

謝銘鴻表示，當初呼籲中央全額補助，現行中央負擔9成、地方負擔1成，會依照公布的方案進行推估，還要去試算有多少人使用月票、收入，實際使用運具要負擔多少，產生的差額由政府負擔，北北基桃四縣市會盡快寫計畫提出申請。

謝銘鴻指出，呼籲中央也要同步解決長途客運司機荒，如果長途客運量能解決，才能讓民眾有感，否則沒有司機開不出車子也是問題。未來北北基桃交通局處首長將不定期開會，會盡快聯合首長討論方案。

以台鐵通勤至台北的潘小姐怒斥，這不是各黨派選前就提出的政見？早就該規畫好了，到底要等多久？汐止居民早就絕望了，盼台鐵盡快納入。