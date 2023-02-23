行政院今日拍板交通部提報的「中央促進公共運輸使用方案」，可在30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，其中北北基桃生活圈確定推動單一票價1200月票；中彰投苗、南高屏研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票，交通部規畫中央補助直轄市50％、非直轄市75％；台鐵、公路客運中央負擔90％，預計7月上路。

至於北北基桃以外月票方案與價格細項、以及定案時程，交通部表示將由地方政府各自宣布，行政院發言人羅秉成提到，台中市長盧秀燕於今日院會中有提出「中彰投苗」擴大到8個縣市，高雄市長陳其邁則針對南北交通平權問題，期望中央注意差距。

依照交通部規畫，除促進公共運輸方案內容，三大都會生活圈包括北北基桃、中彰投苗及南高屏，因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規畫通勤月票，如北北基桃推動1200月票單一票價，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。 中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；其他縣市如竹竹、雲嘉嘉、宜蘭，將依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。在補助上，交通部將補助直轄市50％、非直轄市75％，台鐵、公路客運中央負擔90％。

媒體追問，1280定期票價實施前2年，政府每年耗費10億補助，但公車、捷運運量成長有限，詢問這波通勤月票預計提升多少私人運具。羅秉成未具體說明效益，僅稱北北基桃1200元通勤月票價格比1280元低，且適用範圍增加，可促進公共運輸使用，並能達到減少交通事故、減碳及替都會地區減壓的效果。

至於外界質疑此政策是大撒幣行政策買票，羅秉成強調，這些用語言過其實，此方案立院朝野黨團都支持，首長也都支持，政府希望提出更多方案福國利民，且這都是長期方案，若有機會，擴大、加碼都有可能。

王國材期許，政策效益不只停留在都會區，要補貼到全國22縣市，交通部也讓各縣市按照需求、旅運型態提出規畫，目前三個離島縣民已有免費公車，對於提不出來的地方，可利用「公路公共運輸服務升級計畫」給予更多觀光公車補助，並優先建設中南東部及離島公共運輸環境。

王國材指出，目前2021年至2024年4年計畫共編列245億，前3年編列135億，還有110億元配額，由於過去都未編足，期許2024年能編足預算，加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼，同時提升公運路網銜接完整性，以利縮小城鄉差距。