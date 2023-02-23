前總統馬英九（左）23日一早寒冬送暖，赴台北車站發送餐盒給街友，他受訪時表示，自己幾十年來一直很關心街友，這問題到現在還沒有解決方案，所以只能繼續努力，能幫多少是多少。（粘耿豪攝）

前總統馬英九（左）23日一早寒冬送暖，赴台北車站發送餐盒給街友，他受訪時表示，自己幾十年來一直很關心街友，這問題到現在還沒有解決方案，所以只能繼續努力，能幫多少是多少。（粘耿豪攝）

前總統馬英九和前總統府副秘書長、大安區立委參選人羅智強，今與馬以南大姐、前衛生署長楊志良、台北市議員楊植斗，一同在台北車站發放便當給街友，馬英九被問及，如何看國民黨內總統提名支持誰時，他笑稱「我挺羅智強」。

考量到這幾年疫情影響，百姓生活不易，馬英九的大姐馬以南和楊志良共同發起寒冬送暖的活動，在寒流的天氣中，發送便當給街友，農曆年前就已透過楊植斗和社會局的聯絡，分配便當，替社會盡一點心意。

今日馬英九現身，和羅智強合體一起發送便當。羅智強表示，街友需要大家的關心，所以很感謝馬大姐和楊志良署長發起這樣的活動，讓很多好朋友們也可以一起集資捐贈便當。

對於怎麼看中南部近來缺水議題，馬英九未正面回應，僅稱自己幾十年一直在關心街友，不管是在台北市長、總統任內都一樣，這問題迄今為止也沒一個比較能完整解決的方案， 所以只有繼續努力，能幫助多少就算多少。

而在發便當的過程中，被媒體問及國民黨的總統提名支持誰時，馬英九笑說「我挺羅智強！」趣味回應，讓羅智強趕緊表示，「馬總統不要害我！」