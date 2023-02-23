清華大學學士後醫學系去年首招首屆公費生，以台北榮總新竹分院為教學合作醫院，本月安排為期1周的社區與偏鄉醫療實務課程，在公費醫師導師的帶領下，清大醫學生前進社區失智老人中心、日照中心、榮民之家，並到五峰、寶山等偏鄉見習居家醫療，為未來公費服務之路預作準備。

課程由北榮新竹分院教研中心主任王瑛玫規畫，將學生分為4組，分別見習偏鄉醫院急重症醫療、內科醫療、慢性與精神醫療、安寧與長期照顧、社區與居家醫療、山地醫療等，協助公費醫學生提早思考，如何將所學專業應用在社區及偏鄉醫療，並激發對創新醫療照護模式、遠距醫療、居家醫療的想法。

這堂偏鄉醫療實務課選在農曆年後、寒假前就開課，北榮新竹分院院長陳曾基在第一堂課指出，這是第1家醫學系首屆學生第1學年的第1個臨床課程，因此意義非凡。北榮新竹分院也動員全院近30位醫師、個管師、專科護理師、護理長等投入教學，並由內科部主任洪振瀛、外科部主任洪嘉辰、家醫科主任張震慶、精神科主任林明燈負責各科課程。

清大指出，學生下鄉的首站就來到竹東鎮中山社區樂智學堂，在北榮新竹分院精神科主任林明燈與個案管理師謝程庭的帶領下，幫失智老人量血壓、陪做暖身操，並關懷訪談個案家屬。2個小時的活動結束時，不少學生甚至和老人家交換Line，之後還每天互通訊息問好。

在家醫科醫師邱金德與個案管理師戴君竹的帶領下，學生也前進新竹五峰鄉探訪目前接受居家安寧療護的泰雅族老爺爺。老爺爺看到這麼多學生來看他，竟感動得哭了。醫學生也深受鼓舞，蔡婷蓉說，「我們只是學生，會做的不多，能帶給老人家慰藉，也算發揮了一點功用。」

清大學士後醫學系大一生陳采彤說，一周的課程下來她深有感觸，在見習居家醫療時，看到個案雖患精神疾病，仍努力幫忙家人照顧臥床的父親，這些與病患、家屬的互動，令她感覺更貼近「人」，而不只是看到「病」。

「偏鄉醫療也有一些很棒的、都市裡沒有的東西，」陳采彤說，她看到北榮新竹分院有經驗非常豐富的主治醫師，還有定期到病患家中訪視、親切用族語與家屬話家常的個案管理師，當被老師問到偏鄉有哪些不足時，她還有點懷疑「這是不是陷阱題？」

清大學士後醫學系大一生沈和謙印象最深刻的則是新竹榮民之家的「榮心室」，他說，榮心室提供病患臨終照護的所在，布置得很溫馨，幫助病患好好地走完人生最後一哩路，同時也照顧到家屬的心情，也幫助他未來面對死亡時不會那麼恐懼。

清大學士後醫學系副主任張晃猷感謝北榮新竹分院的課程安排，他希望先給公費生心理建設，直接到現場看社區與偏鄉需要什麼，並了解問題在哪，盼藉由社區與偏鄉醫療實務課程，幫助學生往後的學習更聚焦，而這些久任偏鄉的公費醫師，也成為清大學生的最佳典範。