台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，1月中旬台積電法說會中釋出2023年營收仍然年成長的目標，以及下半年半導體產業谷底復甦的訊息，產業面利空出盡，另外，籌碼面上，台股融資餘額降至1600億元以下，外資在台指期多單大於9000口，加上農曆年前長假效應也使市場買盤縮手，導致農曆年後出現回補買盤，激勵台股持續上攻，因此這波股市強勢的源頭是軋空。

不過，後續需留意的是，美股財報持續不佳，仍在獲利下修循環，軋空結束後，預期3～4月在面臨基本面調整壓力下，股市修正壓力加大，建議避開漲多乖離過大股。

此外，後市大盤需關注的變數包括：一、中國經濟解封後，基本金屬與油價開始上漲，是否影響後續通膨數據的變化？二、FED是否不只在上半年結束升息，不排除在年底降息挽救經濟？三、俄烏戰爭的後續情勢變化？四、美股及台股企業財報與法說會展望。

近期類股輪動明顯，多方相當積極，除了經濟解封受惠股，也可觀察率先調整庫存結束有短單及搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群，而像是低軌道衛星供應鏈、生技族群、再生或替代能源供應鏈亦可多加關注。