今年第一季因全球經濟高度不確定性、庫存調節趨緩，整體去化時間至少持續到第二季，加上第一季營業天數短、時屬傳統淡季，預估產能利用率降低。法人預估，第一季營收將季減雙位數，毛利率、營益率均恐下滑。不過認為，第一季為產業波動的低點，在庫存去化告一段落後，今年下半年需求有機會逐步復甦。而采鈺因應短期市場需求減緩，公司對非立即性資本支出將持續控管，預估今年資本支出低於一億美金，較去年減少3成。

展望第一季各大產品線，微型光學元件使用在高階手機的環境光感測器、3D感測器整體業務保持穩定，出貨客戶隨季節需求稍有變動；影像感測器方面，手機等行動裝置應用，因全球經濟波動，以及大陸疫情解封後需要時間恢復，預期銷售放緩；車用及安防影像感測器則相對穩定。

經由采鈺觀察，半導體產業經過多個季度調整，有望在上半年逐步落底，預計第二季供需狀況應能逐漸回穩，營收可望轉為季對季成長，不過面對全球經濟政治不確定性、2023年手機動能趨緩的可能，目前下游客戶對第二季需求或回補庫存的態度多數仍偏保守觀望，後續仍須持續觀察終端需求變化以及政經局勢發展，目前手機、車用、安防各類應用在上半年都在逐步回溫，其中車用維持相對明顯動能，預計公司今年在車用營收穩定提升。整體而言，上半年產業庫存調節將逐漸進入尾聲，下半年市場需求將逐漸恢復。

關於龍潭廠規畫，第二季公司將開始投入微型光學元件產品的小型專案生產，同時也會在龍潭廠進行新製程的相關研發活動，而其他投產計畫，將依照客戶需求和市場恢復狀態而定。