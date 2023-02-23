員警王威凱將因公受傷的和解金捐給育幼院。（警方提供）

胡姓婦人遭警方移送。

北市萬華分局員警王威凱，日前處理民眾酒醉鬧事時，遭1名胡姓婦人拉扯咬傷，王提出傷害及妨害公務告訴，民事部分獲得1萬元和解金，王低調以派出所名義，將錢捐給轄內的義光育幼院，日前院方寄來感謝函，他的善舉也才曝光。

華江派出所2022年12月某日凌晨獲報，和平西路三段某處有民眾酒醉鬧事，警方前往時，發現滿地都是摔碎的玻璃碎片，另有57歲胡姓婦人，疑似酒醉後大嚷大叫，因胡女行為過激，警方隨後對其實施保護管束，要把她帶回警局冷靜休息。

不料胡女激烈抵抗，過程中咬傷王威凱的手臂，事後被依妨害公務及傷害罪法辦，胡女次日酒醒，對自己的行為感到懊悔，經法院審理後，民事部分賠償王1萬元的醫藥費用。

王拿到錢後，隨即以華江派出所名義，向轄內育幼院捐款1萬元，此事原本無人知曉，後來院方向派出所寄出感謝函，大家才知道王員捐錢的事。

王威凱受訪時說，他曾多次巡邏、造訪過育幼院，知道裡面都是社會弱勢的小朋友，慈善機構經營不易，這次就是順便給他們提供一些支持，希望能略盡棉薄之力，替弱勢孩童們盡一份心。

萬華分局也對王的暖心舉動表達讚賞、肯定，表示警方強勢執法捍衛民眾的安全外，藉由王員的拋磚引玉，讓大家一起關懷社會弱勢與欠缺資源的角落。