泰安產險表示，連假安排行程時，可將旅遊保險一併規劃，讓外出旅遊更安心，若在該公司官網網路投保旅綜險出發前1小時立即生效，如需英文投保證明，可在投保流程中快速申請。

泰安產險說，網路投保旅綜險不僅提供便捷、完善的服務，還享投保折扣及多項旅遊相關贈禮，網路投保泰安旅綜險，可享JOYTEL海外上網卡郵寄免運費，並可抽「國泰-亞洲萬里通」里數、Rimowa行李箱、LG 55吋AI電視等。另外推薦透過Funtime旅遊比價搜尋機票住宿，獲取詳細旅遊資訊。

富邦產險也表示，該公司推出全新「旅平險」專案，提供旅行平安險，旅行綜合險及六大個人海外旅行不便險之保障。其中海外旅遊不便險提供六大保障，包含班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等，即使行程規劃再完整，仍難避免突發狀況，無論是班機延誤或行李延誤，都會影響出國旅遊的好心情，建議於出發前選擇符合自身需求的旅遊保險，將旅程中帶來的不便及風險降到最低，讓出國旅遊更放心。最後建議民眾可以申辦「快樂旅平卡」，不論是國內或國外的行程，最晚皆可在出發前1小時進線投保，除了自身的保障外，更能擴大至家族成員，一次為全家人完成保障。

兆豐產險針對網路投保推出的海外旅綜險專案，投保年齡為20~75歲，保險期間最少3日，最多可達180日，兆豐產險表示，同一保險期間，累計各保險公司網路投保旅行險以一張為限，超過之部份者退還保費，保單不生效力。民眾只要在出發前1小時完成投保，就能立即享有海外旅行綜合險周全保障。