陶嫚曼（左起）、宋米秦、王思平、劉喆瑩都是媽媽身分，組成女團「MAMA PINK」辣跳K-POP。（我是凱文工作室提供）

來自韓國的「時尚媽咪」宋米秦曾以女神團體「Dream Girls」出道，近來她找來好友王思平、陶嫚曼及劉喆瑩，組成限定女團「MAMA PINK」，致敬人氣韓團「BLACKPINK」的夯歌〈Pink Venom〉，並誇下了海口，如果YouTube收看影片有到5萬的點閱率，就要辦粉絲見面會，屆時會現場表演給大家看，「希望大家能多支持我們的MAMA PINK 限定女團，能不能再次復活表演，就靠大家了。」

宋米秦與王思平日前創立YouTube頻道「媽咪~思米噠」，2人揪陶嫚曼及劉喆瑩利用平常帶小孩、煮飯、做家務的空閒時間練習，努力過程全記錄下來，宋米秦直呼：「有一種回到年輕時候的感覺，也想到團體時期大家一起不斷練舞的日子。」

宋米秦透露會有這樣的idea，是之前看了一個韓國綜藝節目，節目中將歌手與非歌手身分的藝人全部放在一起，並組了一個限時的團體，於是向好姊妹王思平提出組團跳舞的想法，王思平便揪來當過歌手的陶嫚曼，以及劉喆瑩一同參與。

宋米秦感性地說：「當媽媽之後沒有機會跳舞的我，本來也希望這些媽媽們可以透過一起完成這項任務，找回來自信滿滿的自己，雖然還是很多不足的地方，不過做完這次YT蠻有成就感，也希望媽媽們看完得到一些正能量，媽媽其實什麼都可以嘗試、挑戰。」

雖然4位女星都已為人母，不過一字排開依舊氣勢不俗，她們還稱自己是「乘風破浪的媽媽」。王思平坦言，因為自己以前都是模特兒、演員出道，還沒有嘗試過以團體形式表演，所以難得有這個機會可以體驗當女團的感覺，她說：「我們練了1個月的時間，光記舞步跟力度就有點困難，不知道是不是生了孩子之後很容易斷片，但過程跟其他媽媽們一起努力跳舞很開心，我還當了服裝造型的藝術總監，所有大大小小的籌備過程也很順利，希望大家可以多多支持，如果跳的不好，請給媽媽們一點信心。」

由於大家都是運用小朋友白天去上課的時候練習，所以小孩都沒能親眼看到媽媽的舞技，至於為何會選跳BLACKPINK的歌曲？宋米秦表示，因為本來就很喜歡她們，「而且3月BLACKPINK會來台灣開演唱會，所以很想跳一首她們的歌。」也是因為這樣，讓4位媽媽好友們更有理由聚在一起，共同努力完成這項任務。影片在22日正式上架，最後是否能挑戰成功，也備受粉絲期待。