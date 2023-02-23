亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師李修安指出，鬱積血液則會滲出血管在皮下堆積，血中的鐵逐漸沉積，造成腳掌小腿皮膚變黑。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

63歲經營麵攤的「阿滿姨」撐過疫情低潮，近期歡喜迎接回籠老顧客，每天從早忙到晚拚經濟，長期久站下來，雙腿竟出現「蚯蚓狀」鼓起血管且會腫痛，日前腳踝傷口破皮更遲遲無法癒合，就醫發現是「靜脈曲張」惹禍，試過彈性襪仍未好轉，接受微創雷射手術後總算找回「美人腿」。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師李修安表示，人體血流從動脈流到周邊器官組織後，會再從靜脈回流到心臟，當人長時間站立時，下肢靜脈血回流不順，經年累月下來，下肢靜脈會逐漸鼓脹，導致大隱靜脈或小隱靜脈的瓣膜無法正常閉合，原本應該向上流到心臟的靜脈血液，逐漸向下逆流，導致靜脈被撐得更加擴張扭曲。

李修安指出，一旦血液回流不順甚至往下逆流，就會導致小腿腫脹，不僅會腫脹發痛，甚至引發靜脈血栓發炎疼痛、皮膚潰瘍無法癒合等後遺症，鬱積血液則會滲出血管在皮下堆積，血中的鐵逐漸沉積，造成腳掌小腿皮膚變黑。

李修安說，阿滿姨30多年來每日久站工作約4至6小時，已經埋下靜脈曲張的伏筆，到院時替她安排超音波檢查，結果顯示雖無靜脈阻塞，但有嚴重靜脈曲張現象，於是建議她每天穿著醫療用彈性襪，雖小腿腫痛及腳踝傷口都有些許改善，阿滿姨仍覺得腫脹不適，傷口也一直沒有完全癒合。

經溝通，阿滿姨向醫生表示，「決定店休2天跟它拚了」，同意接受「微創靜脈曲張雷射手術」。李修安表示，此手術是透過熱能量雷射將受損的靜脈燒灼去除，等於打通了公路障礙，改善靜脈逆流的問題，術後患者的腫脹跟傷口都更加改善，1個月後傷口終於完全癒合，找回光滑的「美人腿」，目前仍需避免久站同時多穿壓力襪。

李修安提醒，民眾平常應減少站立的時間，若工作需久站，可穿著彈性襪，配合不時抬腿走動，休息時盡量把腿抬高，可改善靜脈回流，如果民眾本身有體重過重的問題，也建議減重以減輕下肢的負擔，若有任何不適或疑問，都可至心血管外科門診看診諮詢。