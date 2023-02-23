本土疫情持續趨緩，國內機構定期篩檢陽性率已連續2周下降。中央流行疫情指揮中心今宣布，2月27日起調整住宿式機構住民快篩頻率，由每周2次改為每周1次，工作人員則是有症狀時才要快篩，同時也取消社區式照顧機構定期快篩措施，下周一（27）起實施。

指揮中心發言人羅一鈞表示，機構快篩陽性率已經是連續兩周下降，住民方面從1.3％降到1.1％，工作人員方面也從0.7％降到0.6％；且工作人員陽性率低於1％，已達到取消定期快篩的標準。

羅一鈞說明，住宿式機構原本是住民每周快篩2次、工作人員每周1次，下周一起調整為住民每周1次、工作人員有症狀時才要快篩；社區式機構方面，由於風險較住宿式機構低，下周一起取消定期快篩規定。

指揮中心說明，本次定期篩檢措施調整至3月31日止，住宿式照顧機構篩檢頻率調整為住民及服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2-18歲維持每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR；工作人員取消每週定期快篩，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心表示，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。