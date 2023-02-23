采鈺公布2022年第4季營運績效報告，單季營收為19.16億元，季減13.5%、年減19.6%；營業毛利5.38億元，營業毛利率28.1%，季減7.9個百分點、年減9.6個百分點，主要受產能利用率下降影響；營業利益2.26億元，營業淨利率11.8%，季減8.9個百分點、年減15.5個百分點；本期純益2.37億元，純益率12.4%，季減4.8個百分點、年減9.4個百分點；每股盈餘0.75元，季減38%、年減57.9%。

采鈺2022年第4季主要營收貢獻來自影像感測器及微型光學元件。而費用成長，單季營業費用3.34億元，主要因龍潭新廠開辦費用增加及投入研發專案費用增加。

依產品別之季營收比重，微型光學元件(MOE)占比增至62%，影像感測器(CIS)占比降至35%，其他(為光罩及NRE測試服務)占比增至3%。微型光學元件(MOE)單季營收11.85億元，年增24.3%、季減1.8%；影像感測器(CIS)單季營收6.79億元，年減51.1%、季減30.6%。

依應用別之季營收比重，行動裝置占78%，營收年減20.3%、季減11.9%；車用占13%，營收年增22.1%、季減13.5%；安控占9%，營收年減43.8%、季減25.8%。

采鈺去年營業收入淨額90.77億元，年增1%，營業毛利33.27億元，營業毛利率36.7%，年減2.8個百分點，營業淨利20.69億元，營業淨利率22.8%，年減7.2個百分點，本期純益17.66億元，純益率19.5%，年減4.5個百分點，每股盈餘5.80元，年減21.7%。

依產品別之年營收比重，微型光學元件(MOE)占比增至51%、影像感測器(CIS)占比降至48%、其他占1%。微型光學元件(MOE)年度營收46.01億元，年增16.9%；影像感測器(CIS)年度營收43.20億元，年減12.7%。

依應用別之年營收比重，行動裝置占79%，營收年減3.1%；車用占11%，營收年增54.4%；安控占10%，營收年減7.4%。

采鈺2022年12月31日，資產金額為新台幣256億元，較前一季底增加30.29億元，主要因本季獲利及新增借款使現金及約當現金水位提升。負債金額為新台幣87.1億元，亦較前一季底增加27.91億元，係因本季購置機器設備應付款增加及新增借款所致。權益金額為新台幣168.9億元，較前一季底增加2.38億元，主要來自本期獲利。淨營運現金為新台幣96.41億元，流動比率則為3.7。采鈺財務結構健全。

采鈺2022年第4季應收帳款收現天數為52天，較前一年度同期減少。平均銷貨天數則為持平。

采鈺2022年第4季營業活動淨現金流入金額為新台幣16億元，主要來自本期獲利及折舊費用。投資活動淨現金流出金額為新台幣2.13億元，主要用於龍潭廠購置機器設備。籌資活動淨現金流入金額為新台幣19.72億元，主要是本期長期借款增加所致。

采鈺董事會通過去年盈餘分派，每股擬配發2元現金股利，配發率約34%，預計共發出6.31億元現金，以周三收盤價241元計算，現金殖利率0.82%，並於5月24日召開股東會。