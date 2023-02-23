南投立委補選進入倒數，國民黨南投立委補選候選人林明溱陣營聲明強調，「林明溱是6年去中國84次，而非5年去84次」。民進黨副秘書長黃建嘉今表示，林明溱縣府在其任內去了中國大陸84趟，原來林明溱務的正業是「中國導遊」，而非「南投縣長」。表面上是推廣南投的物產，私下行程卻是遊長江登長城不亦樂乎。

民進黨新聞部主任兼發言人張志豪今召開記者會，痛批林明溱說謊，擔任縣長8年無心縣政，整天掛心兩個兒子的兩棟豪宅。對照林明溱的與友人談豪宅的錄音檔，顯示林明溱說謊，依據2019年工程告示牌掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程，以及豪宅門牌現況，林明溱豪宅是兩棟，不是一棟，且縣長任內規劃推動的產業、遊憩園區也問題連連，應該立刻道歉。

張志豪說，針對林明溱的豪宅爭議，提出四大疑問：一，依據「林儒彬說父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地？是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地？二，林明溱說法顯然說謊，豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明。

此外，三，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬政治獻金給您？捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有什麼相關性？四，依據工程告示牌顯示，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？

黃建嘉表示，林明溱縣府6年去了中國大陸84次，代表其平均每個月都去中國大陸超過一次，可稱得上是「認真負責的中國導遊」，做導遊工作時認真負責，做縣長工作時懶惰無力，建議林明溱退選、退休去當導遊，不要耽誤了自己的發展，也耽誤了南投人的未來。

黃建嘉指出，6年84趟大陸行，表面上是推廣南投的物產，私下行程卻是遊長江登長城不亦樂乎。近年來中國大陸打壓台灣農產也不見林明溱替鄉親表達不滿，卻只會參訪名勝。

黃建嘉也指出，因為林明溱的施政無力，導致南投青年大多必須離鄉工作，一個月都不見得有辦法回家一次，林明溱卻每個月去中國大陸超過一次。拿南投人的納稅錢，推中國大陸的觀光。

張志豪質疑，既然各界在質疑豪宅時，林明溱說是用選舉補助款捐給兒子760萬，貸款1500萬，請問另一棟2300萬豪宅，這二棟豪宅價值共4600萬，錢從哪裡來？還是縣長買房可以買一棟送一棟？恐怕涉及財產來源不明罪，林明溱應該說清楚。