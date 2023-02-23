嘉義縣竹崎高中今年學測表現以倍數成長，來自特殊境遇家庭的陳宇宣，學測數A與社會科都考到頂標。（竹崎高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

興達建設開發建設股分有限公司總經理陳金樹自2015年起，持續冠名贊助竹崎高中羽球隊全套球衣、FRC機器人團隊國際競賽報名費等，累積捐助近200萬元。（竹崎高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

興達建設開發建設股分有限公司總經理陳金樹自2015年起，持續冠名贊助竹崎高中羽球隊全套球衣、FRC機器人團隊國際競賽報名費等，累積捐助近200萬元。（竹崎高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎高中今年學測表現以倍數成長，國文頂標人數近2倍成長、英文頂標人數從無到有，數A頂標人數5倍成長、數B頂標人數2.5倍成長、社會頂標人數4倍成長、自然科前標以上人數近2倍成長，去年6科合計達頂標人數14人次，今年高達42人次，達3倍成長。

竹崎高中指出，今年學測成績較去年有大幅進步，各科頂標學生數以倍數成長，顯見讀書其實不必捨近求遠，就近入學能讓學生省下舟車勞頓的交通時間，有更多讀書時間，提升學測成績表現。

校方進一步提及，梅山國中畢業的陳宇宣來自特殊境遇家庭，媽媽夏天賣冰，冬天剪農作物來維持家計，她入學成績5A8個＋，放學回家會聽英語雜誌、做筆記，在校期間則不斷向老師、同學請益、討論課業，這次學測數A與社會科都考到頂標。

陳宇宣也特別感謝數學老師柳冠賢，指平常考試前都會練習歷屆試題，不會的地方，老師還會一題一題演練，學測前不斷讓她練習題目、共同討論。至於社會科老師授課時不僅有課本上的知識內容，還有補充時事議題，讓她得以在社會科有不錯表現，透露未來選填科系會以醫藥學系為主，想當一位有溫度的藥劑師或醫檢師。

不只學測表現亮眼，竹崎高中體育班的升學表現也不俗，在特殊選才部分，已有10位同學在學測前已成準大學生，校長蘇淵源表示，今年度以特殊選才錄取清華大學清華學院學士班、中正大學心理學系的子賢就是最好的例證，世界青年羽球錦標賽團體銀牌的她，即將往自己理想的道路前進！

竹崎高中打造體育班教育品牌，學科、術科並重是一貫堅持，蘇淵源說，讀書和運動一樣，都是態度的展現。雖然3年下來每天術科練完，還要接著唸書到半夜，但能進入心目中理想校系，選手們覺得一切都值得。

而竹高的辦學也獲得企業認同，興達建設開發建設股分有限公司總經理陳金樹因認同竹高教育理念及辦學精神，自2015年起，持續冠名贊助該校羽球隊全套球衣、FRC機器人團隊國際競賽報名費等，累積捐助近200萬元，期盼偏鄉體育選手「穿」出信心，偏鄉機器人團隊不用擔心巨額報名費來源。