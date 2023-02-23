前副總統陳建仁接任新閣揆、副總統賴清德當選民進黨主席，引發各界對綠營2024布局的聯想。香港媒體評論指出，民進黨中常會22日通過初選辦法，將黨內初選領表時程訂在3月中旬，這形同賴對陳建仁加行政院副院長鄭文燦「陳鄭配」的封殺，畢竟陳、鄭兩人1月底才上任，實在不便在3月脫身表態參選2024總統大位。

民進黨22日下午舉行中常會，通過2024初選時程，總統初選領表登記時程將從3月13日到17日截止，4月12日中執會公告總統初選候選人提名名單。

香港媒體《中評社》今（23）日評論直言，從2024初選以上規定可見，在賴清德主導下的初選遊戲規則，對英系非常不利。因為英系目前能上檯面的人選只有陳建仁，但他1月31日才接任閣揆，若3月中旬就去領表想角逐2024，必將落得「落跑院長」罵名，賴的意思就是要告訴全黨：「要挑戰，大家就魚死網破。」

評論分析，縱然賴清德已掌握黨中央機器與遊戲規則制定權，卻仍難保總統蔡英文及其英系，真的完全放手讓賴展翅高飛。這點可從近期引爆的「蛋荒」見得，農委會主委陳吉仲去年起就是全民最討厭的閣員之一，卻能夠續任至今，若蔡政府持續製造爭議、民怨，賴也不可能高枕無憂。