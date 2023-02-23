大湖鄉大窩地區雅悠圳具有百年歷史，也見證原客融合的過往。（謝明俊攝）

雅悠圳就位在大窩水雲橋另一側。（謝明俊攝）

大湖鄉大窩生態區的大窩溪是當地重要生命水源。（謝明俊攝）

農水署斥資修復雅悠圳，並增設步道。（謝明俊攝）

大窩溪是大湖鄉大窩地區重要灌溉水源。（謝明俊攝）

大湖鄉大窩地區多數農田已改種草莓，仍須靠大窩溪水灌溉。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉大窩地區，百年前原住民與客家人互相通婚，一起合作墾荒，為了利用大窩溪水來灌溉當地地勢較高農田，由泰雅族婆婆雅悠出面邀集在地原客人士一起從山壁中鑿出一條小水圳，農水署苗栗管理處斥資修復這條百年老水圳，23日舉行啟用，賦了老水圳更多功能，也讓後人了解先人努力心血。

1869年漢族客家人陳履獻入墾大湖地區，並於1872年娶了當地他吧賴社頭目女兒雅悠為妾，1896年陳履獻全家移居至現今大窩水頭寮，次年，雅悠為了灌溉大窩地區新墾農田，出面協調原住民及客家人合力開掘水圳，水圳由大窩溪上游的大水潭引水，沿著山壁鑿出一條寬不過1台尺的小水圳，全長約有2公里，提供沿線農田灌溉，從1903年開始將當地荒野墾為良田。

由於小水圳的源頭是穿鑿山壁而出，因此小水圳原名為「大窩穿龍圳」，後來為了紀念雅悠融合原客合力開圳的功勞，所以改名為「雅悠圳」，這條雅悠圳也默默地灌溉著大窩地區多達40公頃的良田，至今多數農田都改種草莓，依然要靠著雅悠圳提供潔淨的溪水灌溉。

農委會農水署苗栗管理處負責全縣農業灌溉水圳維護運作，接獲大窩當地農民反映雅悠圳多年失修，圳底漏水情況嚴重，無法供應足量水給下游農田使用，苗栗處經向上級爭取經費整修，在得知雅悠圳的歷史來源後，決定不只要恢復水圳功能，還擴大增設步道，方便養護人員進出。

由於雅悠圳全長約有2公里，苗栗處將分階段整修，第1階段約有300米長，住在水雲橋的上下游之間，23日舉行啟用典禮，苗栗縣副縣長登桂菊與大湖地方人士應邀前往見證這個歷史遺跡的重生，讓後人更能體會先人墾荒的辛苦。