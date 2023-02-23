預防腸病毒應勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。(圖／金湖國小提供)

金門縣衛生局近日陸續接獲通報學童感染腸病毒案例，受感染輕症學童已達29名，經調查停課班級有4班，受影響人數計57人。衛生局提醒，全國已出現首例腸病毒重症幼童，請民眾提高警覺，落實使用濃度500ppm的漂白水進行環境消毒，一起預防腸病毒。

衛生局指出，近年來因COVID-19防疫期間民眾積極配合防疫政策，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離及減少出入公共場所機會等，全國腸病毒確診及就診人數明顯下降；但隨著逐步放寬各項防疫措施後，從中央監測資料了解，去(2022)年全國腸病毒感染併發重症共計3例，其中1例死亡，今年截至2月20日止確定病例1例，且近期合約實驗室監測結果，顯示社區中持續有腸病毒活動，預估腸病毒流行風險持續上升。

衛生局表示，腸病毒在全年皆有可能發生流行，個案在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就具有傳染力，在發病後一週內傳染力最高。依金門縣「因應腸病毒疫情停課作業要點」，學生經醫師診斷為腸病毒感染時，應在家自主健康管理7天不可上學，故家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸且減少出入公共場所，以降低交叉感染的機會。

此外，即使痊癒後腸病毒仍會在糞便中潛藏長達8到12週，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm的漂白水（10公升清水＋100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症之高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到醫院接受診治。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。