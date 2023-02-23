法國氣象局周二表示，法國已連續31天沒有大雨，成為自1959年以來最乾旱的冬季。自上個月21日以來，法國全國累計降雨量不到一毫米，現在處於戒備狀態。當局下周一（27日）將開會，討論若有需要將實施限水措施。

法國氣象局（Météo-France）表示，自1959年以來的紀錄，冬季「從未見過」沒下雨的情況。所幸當局指出，該國目前的乾旱氣候預計不會持續太久，氣象預報顯示南部地區即將降雨，未來三個月將是關鍵。

除了法國外，義大利亦出現乾旱氣候，威尼斯河道出現乾涸現象，貢多拉、水上計程車和救護車都無法航行。

另根據歐盟哥白尼氣候監測機構 （C3S） 的數據，歐洲在2022年經歷了有史以來第二熱的一年，法國、英國、西班牙和義大利創下了新的平均氣溫紀錄。而上個月是歐洲有紀錄以來第三熱的一月，元旦時歐洲大陸部分地區的氣溫達到了歷史新高。

近期歐洲多地迎來幾個世紀以來前所未有的嚴重乾旱，當地氣溫也因此升得更高。歐洲糧倉中的莊稼枯萎，乾旱導致野火紀錄再創新高，種種現象給歐洲大陸的電網和水資源儲備帶來巨大壓力。專家警告，隨著全球氣候暖化，生態乾旱的可能性增加了至少20倍，未來極端乾旱時期將變得越來越普遍。

法國的國家水文公報指出，西班牙是最容易面臨乾旱風險的歐洲國家之一，其目前的水資源儲量為平均容量的50.7％，而過去10年的平均容量為60.8％。

由於缺乏降雨，巴塞羅那和西班牙東北部加泰羅尼亞大片地區實施了限水措施。這些措施包括禁止使用飲用水清洗房屋或汽車、填充游泳池，以及減少用於灌溉的水量。