憲法法庭去年底釋憲，指《健保法》停復保施行細則違反法律保留原則，自判決公告後2年失效。健保署長石崇良日前接受本報專訪時透露，擬廢除停復保制度，旅外國人只要仍有戶籍，就應持續繳保費，出國期間可藉視訊診療取得慢性病處方。醫界人士對此表示支持，只要是國民就應繳健保費，才符合公平正義原則。

現行健保規定，國人若出國半年以上，得持續加保或辦理停、復保；若出國超過2年，戶籍遷出就會被退保。除籍2年內返國者，可在恢復戶籍日起重新加保，但若除籍2年後才返台設籍，就得有半年的等待期。

根據健保署修法方向，未來所有在台設籍的旅外國人都得持續繳保費，人在海外期間若有緊急醫療需求，可自墊醫療費用後回國申報退費。健保署也將考慮開放旅外國人透過視訊診療取得慢性病處方，由健保給付，並由其家人將藥品送至海外。若出國超過2年，戶籍被遷出即被退保，可自願性選擇重新加保，在恢復戶籍後，需有6個月等待期，才能加保。健保署預計明年上半年將修法草案送入立院，若一切順利，最快可在2025年上路。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，只要是中華民國的國民，本來就不應該離開台灣就不繳保費。健保是社會保險，保費的費用不高，出國的2年內，健保費仍應繼續繳。

洪子仁表示，廢除停復保的同時，健保署也有配套措施，擬讓海外國民透過視訊診療看診、取藥，由台灣家屬將藥品寄送至國外，且看病的單據也可向健保署申報。他認為，健保署的改革方向符合公平正義的原則，只要是國民就要繳費，除籍後則不用繳，醫界也是全力支持的。