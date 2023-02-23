藝人許維恩與老公王家梁去年11月舉辦婚禮，今年1月便宣布懷孕的好消息，更大方公開女兒小名為「忒忒」，讓眾人紛紛獻上祝福，經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨(22日)分享一張背部全裸的照片，還不忘強調是「今日的福利」，吸引一票粉絲朝聖，才發現其實她是出賣老公的養眼身材，立刻掀起網友熱議。

許維恩在社群網站曬出背部全裸的養眼照，臀部還用貼圖遮掩引人無限遐想，接著表示：「好久沒給大家稫利照片了」，不過仔細一看，照片中的主角並非許維恩本人，而是老公王家梁，她也隨即透露PO出老公身材照供眾人欣賞的目的，「我的老公大王說自己的獨照都沒人看～於是⋯⋯⋯我來幫他PO一張超級帥照～不露臉只露身材」，還不忘向所有人喊話：「看看大家賞不賞臉囉」。

沒想到老公王家梁這張養眼照，不到半天時間就吸引2萬多人按讚朝聖，網友更是紛紛留言：「養眼，我不只看了，還放大慢慢看一回，腿很直背很壯」、「貼圖可以不用嗎？會更好喔」、「這位老婆很懂粉絲欸～搏到版面還不吝嗇懂分享」、「那隻娃娃不能縮小一點？還有可以轉正面嗎」、「別人的老公總是不會讓人失望」，可以說是給予高度評價。

許維恩目前懷孕4個月，不過孕肚相當明顯，身材也比以前圓潤，就有不少人留言提醒要她控制體重，否則「太胖不好看」，對此，她也高EQ做出回應：「「我想做個快樂的孕婦，院長檢查說我身體健康，忒忒也很健康。我只能⋯謝謝大家的關心，我人生有機會胖成這樣～我很幸福快樂⋯生完再好好瘦下來可以嗎」。