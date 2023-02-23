王柏傑在院內陷入沒有煙硝的殊死戰場。（金馬提供）

金鐘視帝薛仕凌也是電影主演卡司之一。（金馬提供）

2023年金馬奇幻影展將於4月7日至16日熱鬧展開，23日公布《我們與惡的距離》、《茶金》金鐘導演林君陽的電影新作《疫起》為本屆開幕片。影片以2003年撼動全台疫情下的封院事件為藍圖，以類型手法刻畫人性衝突，並邀來王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如、張永正、謝盈萱等超強卡司齊聚飆戲，在新冠肺炎疫情逐漸解封的2023年做世界首映，盼用《疫起》和觀眾一起告別疫情。

《疫起》深刻揭開台灣20年前的抗疫傷痛，講述致命病毒在醫院爆發，病人與醫護人員相繼倒下，無預警封鎖的醫院宛如白色監獄，與死神只有一層口罩的距離，在這場沒有煙硝的殊死戰場，醫護人員也陷入自保與救人的身心拉扯。電影邀來金鐘影帝薛仕凌、王柏傑、曾敬驊、項婕如等演技派與新生代演員同台飆戲，金馬影后謝盈萱加持演出，以精湛演技道出人性試煉下的掙扎與恐懼，也留下溫柔的希望曙光。

本屆奇幻影展閉幕片，將首度以提供線索、開演才揭曉片名的「驚喜場」模式放映，影片線索將於3月中於官網公開，影迷可以透過線索抽絲剝繭，或拋開一切預想，享受電影帶來出其不意的驚喜。選片指南將在3月24日於臺北文創大樓14樓文創會所舉辦，並於3月26日正式開賣。