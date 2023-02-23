新北市八里一家輪胎工廠下午近2時發生大火。新北市消防局獲報，八里區觀海大道一處輪胎工廠起火，現場冒出大量有毒濃煙，由於火勢猛烈，現場都遭黑煙籠罩，消防局立刻派遣72輛各式消防車輛、155名警消前往救援，現場有7名員工受困獲救，其中4人有輕微嗆傷送醫。

八里輪胎工廠大火 毒濃煙狂竄蔽天 百餘警消搶救。(戴志揚翻攝)

八里輪胎工廠大火，毒濃煙狂竄蔽天，百餘警消搶救。(戴志揚翻攝)

八里輪胎工廠大火，毒濃煙狂竄蔽天，百餘警消搶救。(戴志揚翻攝)

八里輪胎工廠大火，毒濃煙狂竄蔽天，百餘警消搶救。(戴志揚翻攝)

消防局表示，總計排派出72台各式消防車輛急155名警消搶救，燃燒面積1600平方公尺，但殘火已經在2點34分控制，目前仍在清理火場，至於起火原因仍在調查中。