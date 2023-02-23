英國F-35B戰機2021年11月17日從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，隨即墜入東地中海。然而，在這驚險的過程中，飛行員卻死裡逃生，並現身說法，公開了他如何逃過死劫的細節。
據《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，這位只透露名為哈克斯（Hux）的飛行員說，當身價1.2億英鎊（近44億台幣）在航母飛行甲板上故障時，他正坐在駕駛艙內，眼見戰機即將墜海，他在短短幾秒內，勉力設法讓座椅彈射出艙。只見影片顯示，當戰機翻過甲板邊緣時，彈射座椅引爆的畫面。
在這過程中，哈克斯的頸部受到割傷，還有另外一些輕傷。他說，原本他試了緊急電源，但不管用，接著他又踩剎車，但也不管用，於是心裡多少有數，戰機會從航母墜落。也就在這時，哈克斯口中「世上最快的彈射座椅」啟動，將他拋入空中，當降落傘展開時，他先是看見海，短短1秒後，就望見航母的飛行甲板出現在下方。
在千鈞一髮中，他設法降落在距離航母邊緣僅幾英尺內。萬一他錯失了這機會，就得冒著落海，慘遭航母壓頂的風險。BBC在事故發生後不久，就採訪了哈克斯，並在「戰艦：值勤」（The Warship: Tour of Duty）紀錄片中，還原了整個過程。後來英國和義大利及美國合作，在複雜的打撈任務中，找回了F-35殘骸。
事故後不久，就有艦上人員因外洩事故影片被捕。而F-35墜海後10個月，英方調查發現，事故是由於工作人員沒有移除遮雨罩所致。
文章來源：'I tried to slap on the brakes… that didn't work. I knew I was going off the ship': RAF pilot whose F-35 careered off the deck of HMS Queen Elizabeth and sank to the bottom of the Mediterranean tells how he cheated death
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