苗栗縣政府與慈濟基金會苗栗園區合辦環保防災勇士PK賽，有52所國小學生參賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與慈濟基金會苗栗園區合辦環保防災勇士PK賽，有52所國小學生參賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與慈濟基金會苗栗園區合辦環保防災勇士PK賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝慈濟基金會。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與慈濟基金會苗栗園區合辦環保防災勇士PK賽，會場還有義消志工教導小朋友PCR。（謝明俊攝）

土耳其及敘利亞發生百年少見的嚴重震災，慈濟基金會苗栗園區為了加強防災環保意識，23日上午與苗栗縣政府合辦縣市盃環保防災勇士PK賽，邀請縣內52所國小154名學生一同來挑戰線上遊戲，並由消防局、環保局安排教導急救、環保小知識，比賽要挑出前10名學生，將代表苗栗縣參加今年4月舉行的國際總決賽，讓喜歡電競的小朋友有發揮的舞台。

慈濟基金會是從去年開始舉辦這項賽事，主要就是因應全球氣候變遷及極端氣候的挑戰，為讓環保愛地球及防火觀念深植在國小校園中，因此與苗栗縣政府合作舉辦「苗栗縣縣市盃環保防火勇士PK賽」。今年邁入第2屆，共有52所國小154名學生出賽。慈濟基金會透過環保防災的線上遊戲平台，擺脫傳統白紙黑字的問答題，以有趣生動的線上PK賽遊戲，讓學生在遊戲答題中深化環保及防災觀念。

賽事從去年9月開始，由慈濟其金會志工分赴各校協助舉行班級賽、校內盃等賽事，23日舉行全縣比賽，要選出10名最優選手，將代表苗栗縣參加今年4月9日舉行的國際盃總決賽，讓懷抱電競夢想的小選手們有個自我表現的舞台。

23日的賽事在慈濟基金會苗栗園區登場，縣府並發動環保及義消志工們到場設攤，教導小朋友們如何做CPR、以及環保小常識等知識，苗栗縣副縣長鄧桂菊率衛生局長張蕊仙、教育處長葉芯慧、環保局長陳華盛等人到場，感謝慈濟基金會長期推動環保防災工的努力，期望以寓教於樂的學習方式，讓小朋友們能自主學習，落實環境教育及防災觀念在每一個小朋友身上。