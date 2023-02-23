花蓮議長選舉已落幕，卻傳出有黑道介入強押議員「軟禁」，當事人原國民黨議員周駿宥在第一輪投給自己，第二輪時倒戈投給張峻，花蓮地檢署今天證實接獲檢舉，已分案查証內容真實性。周駿宥昨晚低調不談，直到今天才臉色凝重否認此事，他說「雙方都來拜託」，他壓力很大，也不想介入兩邊戰爭，才會帶妻小出去走走。

媒體報導，周駿宥去年12月21日疑似被天道盟同心會擄到飯店軟禁，當時他還向同是議員的表哥林正福求救說「自己出事了」，這一關就是4天，直到25日正副議長選舉當天才被釋放。在投票時第1輪他投給自己，第2輪倒戈投張峻，文中同時提及議長張峻近日因竊占國有山坡地案被花蓮縣調查站約談，張峻已說明澄清。

周駿宥說昨晚有網路媒體向他求證，他說因為府會對立嚴重，不想多說，沒有「不否認」。到了今天被追問此事，臉色凝重表示，議長選前雙方都來拉票，他覺得壓力很大，才帶妻子、孩子赴外地散心，否認有媒體報導稱被擄走、軟禁。

議長張峻說，「好像影射他」，但「押人、恐嚇的絕對不是我」。張峻說，他擔任副議長、議長期間，非常支持也照顧議員同僚，不可能做出擄人軟禁的事，他說，議長選前許多議員都告訴他壓力很大，確實聽說有黑道恐嚇甚至盯場。

張峻尋求連任，被國民黨排黑不提名，另提吳東昇參選議長。去年12月25日正副議長選舉，雙方激爭激烈，議會33席議員，第一輪有4人投給自己，3席民進黨議員也投給自己人，吳東昇雖獲16票，但未能過半，與獲得10票的張峻進入第二輪投票。

第二輪投票時，首輪未投吳、張的7票，全部轉投張峻，其中包括這次傳出被擄走的議員；第一輪投給吳東昇的無黨籍議員笛布斯改投自己，張峻獲得17票，以2票之差壓倒吳東昇，驚險連任。

張峻勝選，即刻退出國民黨，而轉投他的5名國民黨議員鄭寶秀、黃馨、周駿宥、程美蓮與謝國榮，因違紀全被開除黨籍。

原本國民黨有過半席次，現無黨籍已成長為15席、民進黨3席、民眾黨1席，國民黨14席，無黨籍由張峻主導並成立辦公室。

議會本月召開臨時會，因縣長、副縣長未能列席說明，議長張峻裁示「延審」，縣府送審案子全都卡關，府會對峙嚴重、關係陷入僵局，地方政壇不平靜，引起各界議論。